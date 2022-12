Viterbo

Giornata all’insegna del tempo instabile con nuvolosità in transito sia al mattino associata a piogge e acquazzoni sparsi. Fenomeni anche nel corso della serata, localmente intensi. Temperature comprese tra +10°C e +14°C.

Lazio

Tempo instabile su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio con nuvolosità associata a piogge e acquazzoni sparsi di debole o moderata intensità. In serata ancora maltempo con possibilità di temporali sui settori meridionali.

Nazionale

AL NORD



Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni ma con tempo asciutto. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con ampie schiarite, nuvolosità sulla Pianura Padana e isolate nevicate sulle Alpi occidentali a quote medie. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, nubi basse tra Liguria e Pianura Padana.

AL CENTRO



Al mattino molta nuvolosità in transito su tutte le regioni con piogge sparse e temporali, più asciutto sui settori settentrionali di Toscana e Umbria e sulle Marche. al pomeriggio residue piogge tra Abruzzo e basso Lazio, variabilità asciutta altrove. In serata tempo asciutto ovunque, piogge in arrivo nella notte su Toscana e Umbria.