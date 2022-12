NewTuscia – CANEPINA – Incendio in un appartamento di via Castello a Canepina, alle prime luci del giorno i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme. Sembrerebbe che la palazzina fosse quasi disabitata; l’inquilino dell’abitazione da cui è partito il rogo, è stato tratto in salvo e ne sarebbe uscito senza ferite.

Sul posto presenti anche i carabinieri per cercare di stabilire le cause, tuttora da appurare, e il sindaco di Canepina, Aldo Moneta. Al momento la struttura sarebbe inagibile.