NewTuscia – VITERBO – Giovedì 15 dicembre alle ore 18:30 nella Sala S. Nicola a Blera, il professor Andrea Natali modera la presentazione di “Nel cuore della Tuscia”, primo romanzo di Federica Bressan (SetteCittà Edizioni, Viterbo). Il romanzo della Bressan darà a Natali il pretesto per una vera e propria lezione d’amore del territorio viterbese, attraverso la sua storia e la sua fragilità da tutelare. Si intrecceranno i temi ricorrenti nel libro, ovvero la riscoperta e la celebrazione della vita attraverso le bellezze naturali e culturali della Tuscia.

Il professor Natali è esperto di Conservazione e Valorizzazione dei beni culturali e Codirettore della Scuola Biennale di Alta Formazione in “Archeologia Giudiziaria e Crimini Contro il Patrimonio Culturale” del Centro Studi Criminologici dell’Università della Tuscia. Inoltre è autore di pubblicazioni sul patrimonio culturale e paesaggistico della Tuscia e della via Francigena. Federica Bressan, divulgatrice scientifica originaria di Gorizia, è impegnata in una campagna di promozione del romanzo in Italia e all’estero portando il nome della Tuscia nel mondo. Da pochi giorni è rientrata dal Belgio dove ha presentato il libro in tre lingue: italiano, inglese, olandese. L’evento gode del patrocinio morale della “Biblioteca Internazionale Scripta hic sunt” del Centro per gli Studi Criminologici, giuridici e sociologici di Viterbo (CSC).