A Natale il dono più bello è donare. L’evento-donazione sangue si terrà il 23 dicembre sotto la sede dell’associazione in via Garbini

NewTuscia – VITERBO – Il Natale è ancora più bello se si può dedicare un pensiero agli altri, specie alle persone che ne hanno maggiore bisogno. Come ogni anno, il Natale di Confartigianato Imprese di Viterbo è un Natale di solidarietà insieme ad Avis e Ancos – in collaborazione con Asl di Viterbo, piscina MGM e palestra TO-Be e con il supporto della Pasticceria Casantini – con l’evento-donazione sangue “A Natale il dono più bello è donare” che si terrà venerdì 23 dicembre dalle 8 alle 11,30 in via Garbini 29/G sotto la sede dell’associazione (nello spazio adiacente al negozio Brubaker).

Per il Natale 2022 ci sarà una novità nell’ormai tradizionale appuntamento solidale: in via Garbini sarà, infatti, presente la nuova autoplasmaemoteca dell’Avis di Viterbo, così da poter raccogliere non solo le donazioni di sangue, ma anche quelle di plasma. Le sacche raccolte il 23 saranno destinate ai pazienti dell’ospedale di Belcolle. Intorno alle 9 il parroco della parrocchia dei santi Valentino e Ilario e responsabile dell’ufficio comunicazioni sociali della diocesi di Viterbo, don Emanuele Germani, impartirà anche una benedizione ai donatori intervenuti, con un piccolo momento di raccoglimento e preghiera. Presenti anche il sindaco Chiara Frontini e altre autorità cittadine, insieme a quanti interverranno per donare il sangue.

“Fuori le braccia, soprattutto a Natale c’è bisogno di un piccolo sforzo in più da parte di tutti per mettersi a disposizione dell’Avis e di chi ha bisogno di sangue – spiegano Andrea De Simone e Rodolfo Valentino, segretario provinciale di Confartigianato Viterbo e referente provinciale Ancos -. Il regalo solidale che ogni anno organizziamo insieme all’Avis è utile alla nostra comunità e fa stare bene chi lo fa e chi lo riceve: donare il sangue significa regalare la vita”.

Per prenotare la donazione è necessario chiamare prima il numero 0761-237394 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13. La donazione del sangue dà diritto al donatore a un giorno di astensione dal lavoro. Prima della donazione è possibile consumare una modesta colazione. Tutti i donatori che devono effettuare il controllo annuale dei parametri ematochimici devono rimanere digiuni; coloro che non necessitano dell’esame sopra citato possono assumere prima della donazione un caffè o un thè, con al massimo due biscotti o fette biscottate; è da evitare tassativamente, prima della donazione, l’assunzione di latte e suoi derivati. Il donatore deve avere un’età compresa tra i 18 e i 65 anni e con un peso corporeo non inferiore a 50kg. Devono essere trascorsi almeno 5 giorni circa dall’ultima assunzione di farmaci antinfiammatori prima di poter effettuare la donazione. Tutte le altre informazioni sono consultabili sul sito https://www.avisprovincialeviterbo.it/