NewTuscia – VITERBO – Tre giorni di musica di qualità nel centro storico di Viterbo con “A BaRock Xmas”, iniziativa promossa dal Festival Barocco Alessandro Stradella nell’ambito del Natale Viterbese, il programma di eventi coordinato dal Comune di Viterbo in occasione delle festività. Mercoledì 21, giovedì 22 e venerdì 23 dicembre 2022 vari ensemble e solisti di grande talento eseguiranno brani di diversi generi musicali, immersi nella magica atmosfera natalizia. Dopo il successo dell’ultima edizione svoltasi a fine estate, il festival diretto dal maestro Andrea De Carlo continua a recitare un ruolo da protagonista nel panorama culturale del capoluogo della Tuscia. Il 21 dicembre alle ore 18.00 gli Zampognari del Micrologus si esibiranno in una Novena pastorale itinerante e laude medioevali nelle vie del centro e presso il profferlo di Casa Poscia in Via Saffi. Un suggestivo appuntamento al suono della zampogna di Gabriele Russo e del ciaramello di Matteo Nardella, strumenti a fiato della tradizione popolare italiana. Il 22 dicembre, sempre alle 18.00, la chiesa di San Silvestro in Piazza del Gesù ospita il concerto “S’apra al riso. Racconto di Natale”. Un viaggio di angeli, pellegrini e cavalieri a raccontare la Natività tra Cinquecento e Seicento, attraverso un dialogo tra voci e strumenti tra polifonia sacra e ballate senza senso. Il maestro De Carlo dirige l’Ensemble Mare Nostrum e i giovani virtuosi dello Stradella Y-Project, accompagnati da tre cantanti lirici: Evelina Liubonko (soprano), Danilo Pastore (controtenore) e Roberto Mattioni (tenore).

Infine, il 23 dicembre (ore 18.00) al profferlo di Casa Poscia in Via Saffi conclusione con “A BaRock Xmas. Songs natalizie tra rock e pop”, con Daphne Nisi (voce) e Jacopo Barbato (chitarra elettrica). Le canzoni delle festività risuoneranno ancora una volta nell’aria per una bella occasione di scambio di auguri in musica.

“A BaRock Xmas” è realizzato in collaborazione con il Comune di Viterbo e Happiness Cafè.

Per informazioni sul Festival Barocco Alessandro Stradella: www.festivalstradella.org.