NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – Riceviamo e pubblichiamo. Il 13 dicembre, noi Consiglieri Comunali Angelo Brizi, Luca Benni, Angelo Di Giorgio e il coordinatore di Orizzonte Stefano Sebastiani, moderati da Anelio Uccelletti, abbiamo incontrato i cittadini di Montalto e Pescia al Centro Anziani di Pescia Romana per discutere e informare sulla situazione delle tasse.

Abbiamo ritenuto necessario questo incontro perché richiesto a gran voce dai cittadini e perché l’attuale amministrazione sta scaricando le proprie responsabilità mentendo spudoratamente sugli aumenti dell’IMU.

L’attuale amministrazione continua a dire che gli aumenti non dipendono da loro. Ma il 30 luglio 2022, 48 giorni dopo le elezioni, sono stati il nuovo Sindaco, la sua giunta e la sua maggioranza a votare per un nuovo pacchetto di tasse a discapito dei cittadini.

Stanno offendendo la nostra intelligenza perché continuano a non prendersi le loro responsabilità.

E ci dicono anche che questi aumenti erano obbligatori e necessari. Mai nulla di più falso. Potevano e dovevano fare diversamente. Hanno deciso loro di portare al massimo le aliquote sui terreni agricoli e sui negozi, contro le categorie più deboli.

“Pescano dalle vostre tasche invece di aprire un dialogo importante con Enel, andare in Regione e prendere i fondi del PNRR” – dichiara Angelo Brizi – “e questo è insopportabile. Chiudono alla collaborazione e in questi sei mesi di governo hanno dimostrato il loro vero DNA: incapacità incoerenza e irresponsabilità.”

“Invece di far valere gli accordi con le aziende del fotovoltaico e sanzionarli quando non rispettano le autorizzazioni, preferiscono far pagare voi” afferma Luca Benni.

“La cosa peggiore è che le nuove tasse, portate al massimo per alcune categorie, vanno a colpire pensionati e piccoli proprietari. Un aumento miope, ingiusto, pesante e insopportabile. Forte con i deboli e debole con i forti”

Continua anche il Consigliere Di Giorgio lamentando la totale mancanza di collaborazione e visione della nuova amministrazione: “ci consegnano i documenti in ritardo, nessun coordinamento dei consigli comunali e sui grandi temi c’è silenzio totale. Ad esempio, sul tema del deposito delle scorie radioattive, sulla presentazione dell’impianto off-shore davanti alle nostre coste, il silenzio di questa maggioranza è totale. Non si può andare avanti così.”

Infine, Stefano Sebastiani di Orizzonte: “aumentano l’IMU perché non conoscono il territorio e la fatica di chi lavora la campagna. Invito il Sindaco, o gli assessori che decidono per il Sindaco, ad alzarsi dalla poltrona, prendere l’auto e venire a Pescia Romana e parlare con i pensionati che hanno voluto tassare”.

Noi Consiglieri di opposizione, insieme alle forze politiche del territorio, con questa iniziativa vogliamo farci voce di voi cittadini. Vogliamo essere il vostro strumento dentro la Casa del Popolo, il Comune. Facciamoci sentire.

Un ringraziamento ai gruppi civici e ai partiti politici che hanno condiviso il nostro manifesto.

Angelo Brizi, Consigliere Comunale

Luca Benni, Consigliere Comunale

Angelo Di Giorgio, Consigliere Comunale

Stefano Sebastiani, Orizzonte