NewTuscia/Umbria – Proseguono a Narni gli appuntamenti organizzati dal Comune, in occasione delle festività natalizie, insieme alle scuole, alle associazioni e ai volontari con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni. A presentare le iniziative una nota stampa emessa dal comune stesso:

“Gli eventi hanno preso il via con il Trekking dei Presepi nelle vie del centro storico e l’appuntamento con il Concerto di Simone Zanchini Quartet promosso da Suoni Controvento slow, la premiazione del miglior panettone tradizionale e il miglior panettone creativo e la Giullarata natalizia lungo le vie con Elfi del Natale a Narni Scalo. Seguiranno un itinerante “Canto di Natale” al Teatro Manini con degustazione di prodotti tipici, e la presentazione del Calendario Narnese diventato ormai una tradizione del Narnia Natalis, e il concerto Magia in Musica di un “classico” Natale di Cristiana Pegoraro del 14 Dicembre, anch’esso finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni. Io e i Green Heroes. Perché ho deciso di pensare verde è il titolo del libro scritto da Alessandro Gassmann, con Roberto Bragalone, e il supporto scientifico del ‘Kyoto Club’, associazione no profit impegnata da 30 anni nel contrasto al cambiamento climatico, che verrà presentato giovedì 15 dicembre alle ore 11 presso il teatro G. Manini.

Il 18 dicembre presso l’Auditorium San Domenico si terrà lo spettacolo musicale “19 Note per un sorriso”, mentre lungo le vie di Narni Scalo si esibirà per tutto il giorno il gruppo musicale itinerante La Banda di Babbo Natale che porterà allegria, simpatia, divertimento. Da non dimenticare il tradizionale appuntamento con il Presepe vivente di San Vito del 26 Dicembre. Anche i nuovi giorni dell’anno saranno pieni di sorprese dedicate ai più piccoli e alle più piccole: “Aspettando la Befana”, nel pomeriggio del 4 Gennaio a Narni ci saranno spettacoli teatrali e musicali, laboratori creativi e il mercatino della vendita e dello scambio, mentre domenica 8 Gennaio appuntamento con “Narniopoly”, in cui il centro storico si trasformerà in un vero tabellone-gioco. Il 6 Gennaio a Narni Scalo la Befana verrà di giorno per portare dolci e doni speciali e ci sarà l’estrazione della lotteria solidale promossa dall’associazione World per l’acquisto di defibrillatori con premi offerti da commercianti ed artisti di Terni e Narni.

Per tutto il periodo delle festività ricordiamo gli appuntamenti “Ogni giorno puoi…” con i tradizionali presepi artistici di Itieli; la magia del Manini Village; il Natale del caratteristico borgo di Stifone, la pista di pattinaggio all’aperto in Piazza Vittorio De Sica a Narni Scalo. Il programma completo delle iniziative può essere consultato sui siti intenet www.comune.narni.tr.it e www.turismo.narni.tr.it”