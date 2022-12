NewTuscia – BASSANO IN TEVERINA – Storia e innovazione, tecnologia e design: la F.lli Onofri apre le porte del nuovissimo showroom dove professionisti ed imprenditori potranno visionare i prodotti ed apprezzare i sistemi più all’avanguardia del settore.

Sul mercato dal 1985, l’azienda creata da Aldo Onofri ha saputo evolversi in chiave contemporanea grazie alla profonda conoscenza del legno e alla costante ricerca per l’innovazione voluta dai figli Alessandro, Andrea e Paolo.

Venerdì 16 dicembre la F.lli Onofri coinvolge collaboratori, professionisti e partner commerciali per un incontro formativo dedicato alla presentazione di nuovi prodotti da inserire sul mercato, ponendosi anche come punto d’ascolto per le esigenze degli operatori,

All’incontro, ad invito, parteciperanno istituzioni pubbliche e dirigenti delle categorie coinvolte.

F.lli Onofri