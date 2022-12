NewTuscia – ORTE – Riceviamo e pubblichiamo. Nell’ambito dell’appuntamente mensile «Il SegnaLIBRO, un libro al mese» dell’ANPI di Orte, sabato 17 dicembre è la volta di Una svedese in guerra. La storia de L’Agnese va a morire, di Massimo Recchioni.

L’autore racconta il viaggio compiuto con il regista, il Maestro Giuliano Montaldo – presente in videoconferenza (!) e autore, oltre a quel film, dei celeberrimi Sacco e Vanzetti, Giordano Bruno, entrambi con Gian Maria Volonté, Il giocattolo con Nino Manfredi, Gli intoccabili con Peter Falk, Gli occhiali d’oro con Philippe Noiret, e tanti altri tra i quali il Marco Polo televisivo – nei luoghi dell’Emilia-Romagna dove il film fu girato negli anni Settanta. Nel viaggio vengono incontrati inoltre Ninetto Davoli, Ron, Alfredo Pea, che de L’Agnese va a morire furono interpreti, e le autorità custodi della Memoria del Ravennate.

Il libro si sofferma sulla storia del Neorealismo nel cinema italiano e dei motivi della sua fine. Il racconto non è però una mera e semplice cronaca, ma una riflessione sull’attualità dei valori che quel film rappresentava e sui profondi cambiamenti in questi anni nel nostro Paese.

L’appuntamento, occasione unica per ascoltare il Maestro Montaldo, è fissato per sabato 17 novembre alle ore 16:00 presso la sede dell’ANPI, in corso Garibaldi 17. Introduce la presidente della Sezione di Orte dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia «Tito Bernardini», Letizia Tessicini.