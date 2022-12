NewTuscia – VITERBO – Il Generale di Divisione Antonio De Vita, Comandante della Legione Carabinieri Lazio, nella mattinata di oggi è stato in visita al Comando Provinciale di Viterbo.

L’alto ufficiale, giunto al Comando di via San Camillo De Lellis, è stato ricevuto dal Comandante provinciale Colonnello Massimo Friano ed ha incontrato i militari della sede, ove è presente anche il Comando del Gruppo Carabinieri Forestale, nonché una rappresentanza delle Compagnie e delle Stazioni distaccate, dei nuclei Ispettorato del Lavoro e Antisofisticazione e Sanità presenti su Viterbo e dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Nell’occasione il Generale De Vita ha ringraziato tutti i militari dei diversi comandi che insistono sul territorio per l’impegno e la dedizione di ogni giorno nell’assolvimento dei loro compiti istituzionali ed ha formulato a tutti loro ed alle rispettive famiglie i suoi auguri per le imminenti festività natalizie.

Nel rapporto che ha tenuto con i militari, il Comandante della Legione ha elogiato la sinergia tra le diverse componenti dell’Arma che operano nella Provincia, in particolare con il comparto Forestale presente nella sede, fondamentale per l’assolvimento dei molteplici compiti che l’Arma è chiamata a svolgere; il generale ha ricordato ai carabinieri del Comando Provinciale di Viterbo l’importanza di intensificare in questi giorni gli sforzi profusi, , per dare il proprio doveroso contributo in maniera concreta e tangibile affinché la cittadinanza trascorra nel modo più sereno possibile le festività in arrivo, dopo due anni di emergenza covid, non ancora del tutto alle spalle, durante i quali si era costretti a vivere questo periodo di festa in tono minore.

La visita del Generale De Vita è poi proseguita nella Stazione Carabinieri di Via della Pace e Bagnaia, dove ha incontrato i militari quotidianamente impegnati nei servizi istituzionali di prossimità al cittadino, ed al termine ha fatto rientro nella Capitale