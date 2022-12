NewTuscia – VITERBO – Una 30 volte campionessa del mondo di trucco permanente. E’ Veronica Gezzi, 28 anni, da due anni titolare del negozio “Veronica Permanent make up” sito in via delle Pietrare, 3 a Viterbo.

Veronica Gezzi, nata a Civita Castellana il 28 dicembre 1994, ha la bellezza nel suo destino. Ha studiato estetica da giovanissima, girando per il mondo. Più di 40 i corsi di formazione che ha seguito, specializzandosi continuamente, nella consapevolezza che, prima di lavorare in settori delicati come quello dell’estetica e del trucco permanente, occorre essere padroni ed esperti della materia. Ecco che, dopo decine di corsi, è nato “Veronica Permanent make up”, la sua attività in cui Veronica ha portato in pratica la formazione ed i corsi che ha seguito.

Veronica Gezzi ha, ad oggi, più di 30 titoli mondiali ufficiali di trucco permanente. Questi successi le hanno permesso di diventare giudice e master a livello internazionale.

Per lei l’arte del tatuaggio non è solo una sopracciglia ben fatta ma molto, molto altro. E’ una passione di vita diventata una professione ed una vera e propria missione nei confronti dei suoi clienti. Da qui il nome di “Missione bellezza”, la rubrica settimanale che curerà nella trasmissione “Luce Nuova sui fatti” ideata e condotta dal direttore Gaetano Alaimo, in cui parlerà delle tecniche di bellezza, trucco permanente e tanto altro. Tra estetica, bellezza e trucco permanente ogni settimana Veronica Gezzi ci mostrerà tutte le novità del mondo del beauty .

