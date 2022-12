NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Torna al Teatro Boni di Acquapendente la tradizionale serata dell’ultimo dell’anno, per festeggiare insieme l’arrivo del 2023 all’insegna del buon gusto e dello spettacolo di qualità. Sabato 31 dicembre 2022 è in programma una cena in abbinamento con uno spettacolo che vedrà protagonista la Microband, ovvero Luca Domenicali e Danilo Maggio, i “due funamboli del pentagramma”.

Dopo il grande successo internazionale di “Classica for Dummies” con oltre 300 repliche sui palcoscenici di tutta Europa, per una notte di San Silvestro davvero unica nella “piccola perla” aquesiana Microband presenta “Duel (The Best of)“, uno spettacolo in cui Domenicali e Maggio hanno raccolto il meglio del loro ricchissimo repertorio e inserito una serie di numeri totalmente nuovi, sempre caratterizzati dal connubio tra musica, virtuosismo e comicità. Una passeggiata musicale condotta a un ritmo vertiginoso e condita di gag, sorprese e incredibili invenzioni.

La cena prevede il seguente menù: antipasto di terra (salumi misti, formaggi, bruschette ai sapori, ricotta al forno, torta rustica), gnudi di ricotta e spinaci in vellutata bianca al sapore di bosco e pecorino, zuppa di ceci e castagne, medaglione di arista al pepe verde, cicoria in padella, lenticchie con cotechino, delizia al pan di spagna e crema al torroncino. Accompagnano il tutto i vini Terre d’Aquesia. A mezzanotte brindisi augurale con spumante, panettone, dolci e frutta.

La prenotazione è obbligatoria ai numeri 0763.733174 o 334.1615504. L’ingresso per chi partecipa alla cena e allo spettacolo è alle ore 20.30, mentre chi vuole partecipare solo allo spettacolo e al brindisi di mezzanotte l’ingresso è alle 22.30. Il Teatro Boni è ad Acquapendente (VT) in Piazza della Costituente 9. L’evento rientra nell’ambito della stagione 2022-2023 diretta da Sandro Nardi, con il sostegno di Comune di Acquapendente e Regione Lazio. Per ulteriori informazioni: www.teatroboni.it.