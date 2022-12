NewTuscia – VITERBO – Si è appena concluso il primo fine settimana di incontri enogastronomici di NATALE SLOW, evento promosso dalla condotta Slow Food di Viterbo e Tuscia nell’ambito delle attività svolte dalla Camera di Commercio di Rieti e Viterbo. Una grande affluenza di pubblico in questi primi quattro giorni di manifestazione, durante i quali è stato possibile conoscere e assaporare le eccellenze del territorio etrusco.

Tante le attività proposte per adulti e bambini. Si sono così alternati gli show cooking di Irene Volpe, Ezio Gnisci e lo chef Salvo Cravero che hanno fatto conoscere realtà produttive e ricette tipiche delle feste del territorio viterbese, e i laboratori per bambini, condotti dai formatori Slow Food e dalla cuoca Vittoria Tassoni, in cui sono stati preparati dolci natalizi e simpatiche decorazioni per l’albero di Natale. Non ci si ferma però qui, si continua a lavorare ai prossimi eventi di questo fine settimana, in un calendario ricco di proposte. Si ripartirà sabato 17 dicembre con un nuovo laboratorio per bambini condotto dai formatori Slow Food in cui, mani in pasta, si imparerà a realizzare morbidi pancake di Natale con prodotti a km zero.

L’appuntamento è presso l’ex chiesa degli Almadiani, in Piazza Martiri di Ungheria a Viterbo. Per agevolare la partecipazione e accogliere quanti più bambini possibile, il laboratorio verrà articolato su due turni, dalle 16:00 alle 17:00 e dalle 17:15 alle 18:15 e prevedrà, infine, una gustosa merenda salutare.

Federica Giarruzzo