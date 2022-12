NewTuscia – PRATO

Domenica pomeriggio il Reparto Territoriale della Polizia Municipale ha intensificato i controlli per reprimere il fenomeno dei parcheggiatori abusivi che orbitano in piazza Mercatale creando disagio e intralcio alla circolazione stradale.

L’impiego di personale in abiti civili ha consentito di identificare e sanzionare 5 persone di nazionalità straniera che erano dedite a gestire le soste in piazza Mercatale con richiesta di pagamenti non dovuti.

Sono state elevate 5 sanzioni, con verbali da 770 euro a testa, e quattro Ordini di allontanamento – il “daspo urbano” – a carico dei trasgressori.

In un caso il soggetto era già stato recentemente sanzionato quindi è risultato recidivo, un altro è stato identificato in quanto privo di documenti e biglietto sull’autobus di linea, su richiesta del personale di bordo.

Il servizio è proseguito anche in orario serale e si è ampliato anche alla repressione del fenomeno della prostituzione da strada. Due clienti in zona via Firenze dediti alla contrattazione con altrettante lucciole sono stati sanzionati con verbali da 400 euro.