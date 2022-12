NewTuscia – FARA IN SABINA – I Carabinieri della Stazione di Fara in Sabina hanno proceduto all’arresto di una donna sessantenne del luogo, su ordine di esecuzione per espiazione della pena, emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Roma. La donna, già nota alle forze di polizia, è stata condannata per sequestro di persona commesso in danno del marito.

I fatti risalgono al luglio del 2012, quando la donna fu arrestata in flagranza, dai Carabinieri della Stazione di Passo Corese, per aver segregato in una cantina il marito, all’epoca sessantacinquenne, lasciandolo per due giorni senza viveri. Dopo il fotosegnalamento, la donna è stata condotta presso l’abitazione di residenza, dove dovrà scontare la pena residua di 11 mesi e 26 giorni di reclusione, in regime di detenzione domiciliare.