NewTuscia -PRATO

Due incidenti causati entrambi dalla guida in stato d’ebbrezza sono stati accertati nei giorni scorsi dalla Polizia Municipale.

Il primo incidente si è verificato in via Bassa ed ha visto un’auto condotta da un pratese di 76 anni perdere il controllo ed andare a collidere contro altre due auto che si trovavano in sosta regolare. Il conducente è stato portato al pronto soccorso ed è risultato positivo alla prova dell’alcoltest, richiesto dagli agenti ed eseguito dai sanitari. Visto il tasso alcolico registrato che era superiore al limite di legge, la patente verrà sospesa per un periodo da 3 a 6 mesi.

L’altro sinistro stradale è accaduto in viale Salvador Allende, intorno alle 22:30, quando un’auto ha tamponato la colonna dei veicoli impegnati nella manutenzione stradale di pulizia del ciglio stradale. La squadra di manutenzione era composta da 4 mezzi tutti regolarmente incolonnati e dotati di lampeggiante ed avendo opportunamente provveduto a disporre un veicolo a chiusura della colonna dotato di carrello con segnaletica mobile con luci lampeggianti di segnalazione; nonostante ciò il conducente del Suv, sopraggiungendo a forte velocità, non è riuscito a fermarsi ed ha impattato violentemente con il veicolo fermo in chiusura della colonna.

Immediata la richiesta di intervento della Polizia Municipale da parte degli operai per le condizioni evidenti di ebbrezza in cui appariva essere il conducente del Suv. L’uomo, un cittadino cinese di 49 anni residente a Prato, si è presentato oltremodo euforico, con alito vinoso ed equilibrio instabile ed è stato accompagnato al Comando di Piazza Macelli per essere sottoposto ad etilometro. Il risultato è stato molto eloquente: aveva un tasso alcolico di ben 5 volte sopra i limiti di legge.

Ritirata la patente che sarà sospesa per un periodo da 2 a 4 anni, l’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e per aver provocato il sinistro stradale.