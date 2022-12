NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Domenica 18 Dicembre 2022 presso la chiesa di San Francesco in Acquapendente, alle ore 18.15, il Francigena Musica presenta il “Concerto di Natale” tutto sarà concentrato sul barocco spaziando da Charpentier, Haendel e il Gloria RV 589 di Antonio Vivaldi, saranno protagonisti la Corale e l’ensemble Francigena, con le soliste Elisabetta Vuocolo e Martina Barreca diretti dal M° Alessio Chiuppesi.

Il concerto chiude la rassegna del 2022 che ha visto il Francigena Musica presente al Duomo di Orvieto con la collaborazione dell’Orvieto Festival of String, a Santa Fiora durante il Festival internazionale di musica Classica Santa Fiora in Musica, e a Novembre ha accolto a San Casciano dei Bagni il Cardinale Lo Judice in visita dopo la nomina a Vescovo della diocesi di Montepulciano Chiusi, Pienza, dove è stata eseguita la Messa KW 317 di WA Mozart detta dell’Incoronazione, un grande anno che ci proietta al 2023 con appuntamenti importanti come l’inaugurazione della PIeve di Santa Vittoria in Acquapendente in fase di ristrutturazione dopo il sisma del 2016, a Bolsena per il i festeggiamenti del Corpus Domini, ritorneremo a Orvieto nella bellissima cornice del Duomo, Volterra …. e Roma e iniziamo a pensare alla edizione 2024/25 che di proietta al Giubileo dal 1300 anno della prima edizione vede la via Francigena il naturale percorso che i pellegrini compiono in viaggio verso la città eterna per l’indulgenza