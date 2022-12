NewTuscia – VITERBO – Turno infrasettimanale in programma domani, alle 19.00, al Palacus per l’Active Network Futsal che affronterà il Prato, attuale fanalino di coda del girone B di serie A2. I ragazzi di Mister Monsignori arrivano dalla vittoria al Pala To Live, contro l’Eur. Queste le parole del tecnico su questo periodo impegnativo: «E’ la seconda partita di un mini ciclo di quattro appuntamenti ravvicinati che precedono la sosta del campionato.

E’ un periodo splendido perchè ci sono tante partite e pochi allenamenti e per noi è un momento bellissimo della stagione. Ma è anche impegnativo, sia dal punto di vista fisico che mentale. Bisogna stare attenti a non cadere in cali di tensione: dobbiamo essere bravi a gestire il recupero. Non sarà facile per nessuna squadra visti i roster meno numerosi a seguito della regola sulla presenza degli stranieri».

Quattro partite in quattordici giorni che segneranno il futuro di tante squadre: «Dobbiamo essere preparati perchè si avvicina la fine del girone di andata per tirare le somme riguardo gli obiettivi da raggiungere: è necessario fare bene ora», ha continuato Monsignori.

Sugli avversari, invece, ha concluso: «Al contrario della classifica è un avversario che gioca un buonissimo calcio a 5. Se andiamo ad analizzare gli ultimi risultati è una squadra che se l’è giocata con tutti: è una squadra in salute che combatte e gioca. Dobbiamo essere molto attenti. Quasi tutte le sconfitte sono arrivate con il minimo scarto: questo è un dato che deve metterci in allarme. Non affrontiamo una cenerentola. E’ in condizione di metterci in difficoltà. Per noi sarà importante ai fini della classifica. Infatti ci siamo preparati con scrupolo e ci faremo trovare pronti. Ho insistito tanto con i ragazzi sulla solidità della nostra fase difensiva.

E’ una caratteristica che noi dobbiamo portarci fino in fondo a questo campionato: per noi è importante essere ermetici ed avere umiltà. E’ una caratteristica che ci sta consentendo di risalire la classifica in questo momento in cui fatichiamo a realizzare». Diretta sulla pagina Facebook ufficiale della società.