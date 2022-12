NewTuscia – Nel calcio emergono costantemente nuove stelle. I giocatori più forti del mondo si sfidano nei tornei dei campionati più importanti. Queste partite vengono trasmesse in tutto il mondo e attirano milioni di fan tra gli amanti delle scommesse sportive virtuali su https://sportaza.com/it/virtual. Le squadre che arrivano in cima alle classifiche si assicurano fama e onore. Il calcio è da tempo qualcosa di più delle competizioni di club e delle aride statistiche. Un’industria con guadagni multimilionari ha conquistato il mondo. Non c’è quasi persona sul pianeta che non abbia mai sentito parlare di questi campionati.

Campionato francese – Ligue 1

Il Campionato francese è stato il primo campionato composto dai club più forti, ed è ancora popolare tra gli amanti delle scommesse sportive virtuali. All’epoca, erano solo 20. Erano ammesse solo le squadre che avevano un trend di crescita positivo e dovevano anche avere un profitto dai biglietti venduti. Almeno 8 giocatori dovevano essere di comprovato livello professionale. Quasi tutti erano d’accordo con questi requisiti. L’intero sud della Francia la considerò una buona iniziativa, e tra i professionisti che rimasero fuori ci furono club come Strasburgo e Rennes. I loro dirigenti si pentirono in seguito della loro decisione.

Bundesliga tedesca

Nel primo campionato tedesco, il Lipsia divenne il leader tra i cittadini e gli appassionati di scommesse sportive virtuali. L’evento si svolse nel 1903 e fu allora che il club conquistò un posto nella hall of fame del calcio storico. Nonostante ciò, in diverse aree del Paese i tornei locali avevano ancora una grande influenza. Tutto cambiò nel 1962, quando una votazione della federazione nazionale decise di creare una Bundesliga tedesca unificata. Il primo torneo fu vinto in un’aspra lotta dalla squadra di Colonia.

Ora il più grande club tedesco è il Bayern. I giocatori hanno già conquistato la coppa di questo torneo per trenta volte e sono campioni per gli ultimi otto anni consecutivi. Nelle file di questo club sono passati giocatori famosi come Manuel Neuer, Oliver Kahn, Franz Beckenbauer e molti altri.

Campionato italiano (Serie A)

Questo campionato è stato fondato nel 1898. Ma allora il torneo di calcio italiano aveva molti gruppi territoriali. Nel 1929, gli italiani decisero di cambiare il formato e fu creata una Serie A italiana centralizzata.

Il club più importante d’Italia al momento è senza dubbio la Juventus, con le sue 36 vittorie in questo torneo. Questo club ha avuto giocatori famosi come Gianluigi Buffon, Alessandro Del Piero e molti altri.

Premier League inglese (EPL)

La Premier League inglese è oggi uno dei campionati chiave tra gli amanti delle scommesse sportive virtuali, nonostante sia iniziata solo nel 1992. Alla sua organizzazione hanno partecipato 22 club professionistici inglesi. La motivazione per la creazione di un nuovo torneo era il desiderio di attrarre maggiori sponsorizzazioni, oltre che di aumentare le entrate derivanti dalla trasmissione delle partite di calcio in televisione. L’idea ha dato i suoi frutti: ogni anno il fatturato è aumentato.

Il campionato inglese è mobile: le squadre che hanno avuto una stagione fallimentare passano direttamente a un’altra divisione, e il loro posto viene sostituito da quelle che sono diventate vincenti in questa divisione inferiore. I giocatori del Manchester United sono stati i primi a tenere in mano la coppa della EPL e hanno vinto il torneo per 13 volte.

Campionato spagnolo (La Liga)

Dieci club si contesero il titolo della Liga spagnola. Questo evento storico ebbe luogo nel 1928. I leader della Coppa Reale, a noi noti come Barcellona e Real Madrid, si incontrarono nella partita finale. La prima squadra a detenere la Coppa della Liga fu il Barcellona. Da allora, ha conquistato questa vetta per 26 volte. Ma il record è stato stabilito da un altro club: 34 volte vinte in questo torneo dal Real Madrid, che è ancora conosciuto come il Club Reale.