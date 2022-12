NewTuscia/Umbria – TERNI – Sarà presentato giovedì15 dicembre alle ore 11:30, presso la sala del consiglio provinciale di Palazzo Bazzani, il progetto “Giovani in Cantiere In.Formati per un futuro consapevole”.

Il progetto, è stato lanciato dalla Provincia di Terni, per combattere la dispersione scolastica e sviluppare politiche giovanili dedicate alla fascia 14-35 anni che avvicinino scuola e mondo del lavoro.

Durante la conferenza stampa, saranno illustrate le iniziative messe in programma da Provincia e partner come Arpal, Anci Umbria, Its Academy e Fondazione Brodolini. Ovviamente sarà presente la presidente della Provincia, Laura Pernazza, e i rappresentanti partner del progetto.