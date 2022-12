Start your Energy Revolution. Conclusa la sfida di open innovation sull’efficientamento energetico lanciata da Lazio Innova e Geoside

La ricerca di soluzioni all'avanguardia per vincere la sfida del momento: l'efficientamento energetico e la gestione del riscaldamento negli edifici residenziali. Questo il tratto che ha caratterizzato la challenge di open innovation "Start Your Energy Revolution" lanciata dalla Regione Lazio, attraverso Lazio Innova, e Geoside, Energy Service Company del Gruppo Italgas, player nazionale nel campo dell'efficienza energetica e della sostenibilità, con il supporto tecnico di Digital Magics.

La premiazione finale si è tenuta all’interno di Palazzo Merulana a Roma alla presenza, tra gli altri, di Nicola Tasco, Presidente di Lazio Innova; Carlo Antonio Cirigliano, Responsabile Nuovi Business Geoside; Paolo Orneli, Assessore Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start – Up e Innovazione della Regione Lazio.

“È per noi occasione di orgoglio premiare le startup innovative del territorio che sono riuscite a elaborare soluzioni all’avanguardia in materia di efficientamento energetico degli edifici residenziali. Anche in questa occasione, si confermano la vitalità e il protagonismo del nostro ecosistema dell’innovazione nelle principali sfide del nostro tempo, a partire da quella epocale della transizione ecologica verso un nuovo modello di sviluppo più sostenibile” ha dichiarato l’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Startup e Innovazione, Paolo Orneli.

“La premiazione della challenge Start Your Energy Revolution che abbiamo realizzato insieme a Geoside e Italgas offre l’ennesima occasione per ribadire il valore delle soluzioni innovative che vengono offerte alle grandi imprese attraverso le sfide di Open Innovation. Un format che ci ha permesso di mettere in contatto la domanda d‘innovazione delle grandi imprese, con soluzioni generate dalla competenza e della creatività delle startup. Un tassello che consideriamo strategico nella messa a sistema delle diverse realtà che concorrono a definire il Lazio come territorio dell’innovazione” ha sottolineato il Presidente di Lazio Innova Nicola Tasco.

“Il nostro approccio all’innovazione si pone l’obiettivo di fare da acceleratore al percorso di transizione energetica ed ecologica a cui contribuiamo quotidianamente grazie ai nostri prodotti e servizi. – afferma Patrizia Malferrari, Amministratore Delegato di Geoside – Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti da questa iniziativa, che ci ha permesso di entrare in contatto con brillanti realtà italiane ed estere e accelerare la messa sul mercato di soluzioni tecnologiche all’avanguardia che possano contribuire in modo concreto a creare un futuro più efficiente e sostenibile.”

All’Innovation Day conclusivo del percorso di open innovation, hanno partecipato le 6 aziende finaliste che hanno avuto la possibilità di approfondire le soluzioni presentate e definire opportunità di partnership con Geoside:

Veil Energy – azienda specialista in efficienza energetica. Ha realizzato un sistema di gestione energetica che ottimizza il funzionamento di una centrale elettrica, indipendentemente dal fatto che comprenda impianti di cogenerazione a biogas, olio vegetale o metano, turbine eoliche, fotovoltaiche o idroelettriche

Tera – con il prodotto Beeta, è stato creato il primo ecosistema che unisce la domotica all'efficienza energetica. Si tratta di un Box aggiornabile da remoto, facile da installare su desk o a parete;

Veos Digital – sviluppa soluzioni software basate su algoritmi di intelligenza artificiale per il mondo dell'Energia;

Abora Solar – l'impresa ha progettato e prodotto un pannello solare con tecnologia aHTech® che produce la stessa energia di 4 pannelli fotovoltaici;

Eless International – sviluppa e produce sistemi di controllo termico per piccoli e grandi impianti;

SmartDhome – opera nel campo della domotica ecosostenibile, con un'offerta completa e integrata di soluzioni che coprono le esigenze di risparmio energetico ed economico, salvaguardia dell'ambiente e comfort abitativo.

In palio 30 mila euro per la realtà vincitrice (di cui 20 mila messi a disposizione da Lazio Innova e 10 mila da Geoside) e servizi specialistici. Al secondo e terzo classificato l’erogazione di servizi specialistici per lo sviluppo del proprio business. I premi in servizi erogati da Lazio Innova saranno finalizzati allo sviluppo e all’implementazione della soluzione presentata e riguarderanno in particolare: la gestione dell’impresa, la tutela della proprietà intellettuale, il marketing e la comunicazione, gli strumenti di ingegneria finanziaria (accesso al credito, crowdfunding, ecc.) e, infine, l’ingegnerizzazione del prodotto.

Al termine del pitching day, Tera si è aggiudicata il primo premio, seconda classificata Eless International, al terzo posto Veil Energy.