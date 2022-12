Glauco Mauri e Roberto Sturno domenica 18 dicembre in scena con “Il riformatore del mondo” di Thomas Bernhard

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Glauco Mauri e Roberto Sturno sono i protagonisti del prossimo spettacolo in cartellone al Teatro Boni di Acquapendente, nell’ambito della stagione diretta da Sandro Nardi. Domenica 18 dicembre 2022, alle ore 17.30, questo duo artistico tra i più navigati e affermati del panorama teatrale italiano, con oltre quarant’anni di successi e premi, porta in scena “Il riformatore del mondo” di Thomas Bernhard, per la regia di Andrea Baracco.

L’austriaco Bernhard è uno degli autori più importanti di fine Novecento. Romanziere e drammaturgo, considerato di valore non inferiore a grandi autori quali Shakespeare, Cechov e Beckett, ha consegnato ai lettori e al pubblico teatrale, oltre a testi memorabili, un universo di personaggi emblematici e indimenticabili. Tra questi figura senza dubbio il protagonista de “Il riformatore del mondo“, una sorta di antieroe misantropo e raggelante, che dal profondo della sua casa-bunker, disprezza il mondo e i suoi ignobili abitanti.

A fargli compagnia, una sorta di Clov in gonnella di beckettiana memoria, che lo accudisce e gli permette di non sprofondare nel silenzio e nel gelo definitivo. La porta si aprirà soltanto nella scena conclusiva e lascerà entrare un universo di personaggi evidentemente fasulli, grotteschi, che sembrano essere null’altro che attori scritturati per prendere parte al feroce teatrino del protagonista.

Dopo la data del 18 dicembre, il Teatro Boni dà appuntamento alla serata dell’ultimo dell’anno, 31 dicembre, con lo spettacolo “Duel (The Best of)” della Microband, con cena e brindisi. Informazioni e prenotazioni ai numeri telefonici sotto indicati.

La stagione 2022-2023 del Teatro Boni, dal titolo “Angeli, demoni, diavoli, santi e carogne“, ha il sostegno di Comune di Acquapendente e Regione Lazio.

Il Teatro Boni è ad Acquapendente (VT) in Piazza della Costituente 9. I biglietti sono acquistabili anche online su Vivaticket. Per informazioni: www.teatroboni.it – 0763.733174 – 334.1615504.

TEATRO BONI ACQUAPENDENTE