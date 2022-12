La sindaca Frontini: “Anche il Capodanno abbraccia tutta la città”

31 dicembre con tre band in tre piazze del centro e concerto al teatro unione il 1 gennaio

NewTuscia – VITERBO – Ultimo dell’anno con band in tre piazze del centro e concerto di Capodanno al teatro dell’Unione. “Più di ogni altra occasione festiva sul calendario, il passaggio dal vecchio al nuovo anno è un momento da celebrare in piazza – sottolinea la sindaca Chiara Frontini -: questa volta a Viterbo festeggeremo la fine dell’anno insieme non in una sola piazza, bensì in tre piazze del centro storico”. Il 31 dicembre a partire dalle 23 a piazza San Faustino, piazza della Repubblica e piazza Fontana Grande, tre band animeranno la serata con musica dal vivo.

Oltre alle proposte serali, il 1 gennaio 2023, il Comune di Viterbo insieme a Fondazione Carivit presentano al teatro dell’Unione un concerto dedicato al maestro Ennio Morricone: l’ingresso è aperto al pubblico fino a esaurimento posti, con offerta libera, il cui ricavato andrà in beneficenza alle persone in difficoltà. “Una scelta per far animare il centro della città, in più luoghi – aggiunge e conclude la sindaca Frontini – rivolta ai cittadini che hanno voglia di tenere la città viva”.