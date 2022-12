NewTuscia – CAPRAROLA – Benemerenze Coni: ad ospitare l’appuntamento del 2022 sono state le Scuderie di Palazzo Farnese a Caprarola che è anche la sede dell’Istituto alberghiero. Presenti il presidente del Coni Lazio Riccardo Viola, il sindaco di Caprarola Angelo Borgna e la preside dell’Istituto Farnese professoressa Andreina Ottaviani.

In platea anche il Generale della SSE Alberto Vezzoli e il colonello della Smam Sandro Cascino che in estate hanno ospitato gli Educamp del Coni. Per l’amministrazione provinciale era presente l’assessore Eugenio Stelliferi, per il Cip Provinciale Carlo Aronne e per le federazioni sportive: la Figc, l’Aia, la Fir, i Giudici di gara, la Fgi e il vice presidente nazionale della Fir Antonio Luisi. Lo staff tecnico del Coni di Viterbo è stato rappresentato dal professor Adriano Ruggiero. A gestire la consegna delle stelle al merito del Coni con grande professionalità il giornalista Massimiliano Morelli.

“Per noi è un grande onore ospitare questa manifestazione – ha detto il sindaco di Caprarola Angelo Borgna – si nota l’entusiasmo delle persone premiati, dei dirigenti, tecnici, e società che avranno un riconoscimento per l’attività svolta in ambito sportivo”. Riccardo Viola ha sottolineato la vitalità dello sport viterbese: “Questo è un territorio di grande valore sportivo grazie ai dirigenti e alle società e atleti che hanno forte vocazione sportiva. Sono grato al grande lavoro dal Coni di Viterbo su tutto il territorio e ringrazio la preside Ottaviani e il sindaco Borgna per la squisita ospitalità e disponibilità”. La preside Ottaviani: “ Educare al rispetto e all’educazione sportiva – ha detto -e alla cultura generale per quelli che saranno gli atleti di domani o i manager nella sport è un dovere della scuola. Ringrazio il Coni per questa grande opportunità”.

I premiati con benemerenze Coni: Stella d’Argento Dirigenti a Alessandro Pica; Stella d’Argento Società all’Alto Lazio; Stella di Bronzo Dirigenti a Barbara Ardu, Ugo Baldi, Sauro Calderari, Carlo Nepi, Aurelio Vessichelli; Stella di Bronzo Società all’ Vespa Club Viterbo, Arcieri Hortinae Classes, Atletica Nepi; Medaglia di Bronzo a Luca Mencarini, Campione italiano di nuoto.

