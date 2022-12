NewTuscia – VITERBO – Oggi è scesa in campo una viterbese convinta, rinnovata, che ha deciso di recuperare. La prestazione in campo contro la Turris è stata, molto probabilmente, una prestazione che da questa squadra non si vedeva da tempo.

Il primo tempo inizia con l’incertezza riguardo la saluta fisica: prima dei 25min si gioco si trovano costretti ad uscire prima Simonelli e poi Marotta, sostituiti da Mungo e Polidori. Proprio quest’ultimo riesce, grazie ad un assist di Volpicelli, a portare in vantaggio i leoni GialloBlù. Sul risultato di 1-0 per la formazione di casa, lo stesso Volpicelli tenta il raddoppio, ma la palla colpisce il palo. Se il primo tempo è stato segnato dalla voglia di riscossa dei gialloblù, non si può dire che non lo sia stato anche il secondo tempo: la viterbese riesce a tenere in mano la partita.

Ma nel calcio può accadere di tutto, è risaputo: al 62° minuto di gioco arriva il pareggio, causato da un goal di Longo, per la Turris. Arriva la fine della partita con un pareggio, molto immeritato, e un solo punto per entrambe le formazioni. La Viterbese non vede una vittoria ormai da mesi, ma lievi segnali di recupero sono forse in vista.

Le formazioni delle due squadre:

VITERBESE: Bisogno, Semenzato, Ricci, Marenco, Pavlev, Andreis, Megelaitis, Mbaye, Simonelli, Volpicelli, Marotta.

A disposizione: Chicarella, Fracassini, Santoni, Riggio, Di Cairano, Monteagudo,

Manarelli, Aromatario, Rodio, Spolverini, Meola.

Allenatore: Emanuele Pesoli.

TURRIS: Perina, Manzi, Boccia, Frascatore, Contessa, Ardizzone, Acquadro, Gallo, Ercolano, Leonetti, Maniero.

A disposizione: Donini, Fasolino, Giannone, Di Franco, Haoudi, Stampete, Aquino.

Allenatore: David Di Michele.

Matteo Menicacci