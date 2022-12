NewTuscia – ORLEANS – Arriva la prima medaglia in Coppa del Mondo per Chiara Mormile. Grande risultato per la classe ’95 dell’Esercito che si allena al Frascati Scherma con il maestro Andrea Aquili che per la prima volta in carriera torna con una medaglia da una gara di massimo livello internazionale. La romana ha confezionato una gara di grandissimo livello che l’ha vista sconfiggere ben 3 francesi dal tabellone dei 64 fino ai quarti di finale dove ha sconfitto l’azera Bashta per 15-10. La sua corsa è terminata in semifinale contro l’altra azzurra, Martina Criscio, poi vincitrice della competizione.

Gara straordinaria anche quella di Mormile, classe 1995 dell’Esercito, che ha centrato il primo podio in Coppa del Mondo della sua carriera. La romana ha iniziato la giornata superando 15-8 l’americana Maia Chamberlain e poi eliminando il bronzo europeo in carica Sara Balzer per 15-13. Nei 16 assalto col brivido contro la francese Caroline Queroli: la transalpina conduceva 14-11 ed era a un passo dalla vittoria, ma l’azzurra è stata capace di mettere in atto una incredibile rimonta ribaltando il risultato fino al 15-14 in suo favore. Altro match tostissimo quello dei quarti in cui Mormile ha affrontato la campionessa europea e numero uno del ranking Anna Bashta e l’ha superata col punteggio di 15-10. In semifinale ha tenuto testa alla compagna Martina Criscio, che alla fine ha avuto la meglio 15-12: per la portacolori dell’Esercito resta la soddisfazione di un terzo posto prestigioso che dà fiducia per il futuro.