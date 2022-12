NewTuscia – VITERBO – Fine settimana senza impegni di campionato per la Ortoetruria-WeCOM Stella Azzurra VT. Rinviata al primo febbraio la prima di ritorno che i biancostellati avrebbero dovuto disputare a Roma contro il San Paolo Ostiense per concomitanza con la Ludec Cup, tradizionale manifestazione riservata ai migliori prospetti nel settore cestistico nazionale. Coach Umberto Fanciullo è infatti il responsabile del CTR della squadra under 15 della regione Lazio che nella prima giornata ha battuto la rappresentativa del Friuli Venezia Giulia per 91-62.



La Stella Azzurra Viterbo tornerà in campo, al PalaMalè, per l’ultima gara del 2022 nell’anticipo di sabato 17, che la vedrà opposta all’Esperia Cagliari con inizio alle ore 16,30, orario concordato per permettere agli ospiti il ritorno in giornata in terra sarda.