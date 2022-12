NewTuscia – RIETI – I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Rieti hanno arrestato, per cessione di sostanze stupefacenti, un trentenne originario del Gambia, già noto alle forze di polizia.

Nel pomeriggio di ieri, durante un servizio teso alla prevenzione e alla repressione dei reati in materia di stupefacenti, i militari hanno notato il giovane, nei pressi della stazione ferroviaria di Rieti, che cedeva una dose di hashish, del peso complessivo di 1 grammo ad un acquirente, in cambio di 10,00 euro. Sono state poste sotto sequestro la sostanza stupefacente e la banconota utilizzata per comprare la droga.

Il giovanissimo acquirente, è stato, invece, segnalato alla Prefettura di Rieti quale assuntore di sostanze stupefacenti.