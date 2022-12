NewTuscia – ROMA – Partita molto più combattuta di quanto il risultato possa far sembrare, con la prima frazione di gioco che va in archivio sull’1-1 con gol di Buzzi e la risposta repentina dei padroni di casa. In avvio di secondo tempo Thule ancora avanti con Cappetti ma di nuovo subito ripreso dai romani, prima dell’allungo firmato Ciucci e Buzzi, che anticipano l’espulsione di Cappetti. Dopo il rosso, il Santa Gemma si rifà sotto: prima sbaglia un tiro libero (parato da Rizzi) e poi trova il gol del 3-4. Ma proprio nel momento decisivo del match i viterbesi tirano fuori il carattere e la chiudono con Angeloni (all’ultima in maglia amaranto) e con Mechelli che si riconferma cecchino dei tiri liberi.

“Era una partita che dovevamo assolutamente vincere per mantenere il contatto dalle prime della classe – commenta mister Ansalone –. La situazione di classifica poteva far sembrare le cose facili, ma così non è stato, sia per merito degli avversari che per qualche demerito nostro, ma siamo riusciti a portare a casa la vittoria e questo è ciò che conta. In tutto questo ci tenevo a ringraziare i ragazzi ed in particolar modo Leonardo Angeloni, che ci saluta dopo tre anni di impegno, serietà e dedizione, segnando tra l’altro il gol che probabilmente ha chiuso la partita. Ora approfitteremo della sosta Natalizia per preparare al meglio il recupero con il Life Style”.