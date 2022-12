NewTuscia -TUSCANIA – La Maury’s Com Cavi Tuscania supera con il massimo scarto Wow Green House Aversa e mette una seria ipoteca sulla qualificazione alle fase finali di Coppa Italia. Contro la squadra campana Tuscania ritrova il suo gioco, grazie al servizio e ad un muro difesa davvero efficaci. MVP dell’incontro Samuel Onwuelo, autore di 15 punti e top scorer del match. Ottima la prova in cabina di regia di Giacomo Leoni. Impeccabile la direzione di gara dei signori Simone Fontini e Simone Cavicchi.

Al fischio di inizio, coach Passaro schiera i suoi con Leoni in palleggio e Onwuelo opposto, Festi e Aprile centrali, Sacripanti e Corrado bande, capitan Sorgente libero. Aversa risponde con Pistolesi al palleggio con Argenta opposto, Lyutskanov e Iannaccone laterali, Marra e Diana al centro, Fortunato libero.

Primo set. Parte in avanti Tuscania trova subito il break 4/1. Il muro di Argenta su Onwuelo riporta le due squadre in parità 6/6. Si procede punto a punto fino a che Tuscania, con un parziale di quattro a zero si porta sul 14/11. Due attacchi vincenti di Argenta e due ace consecutivi di Lyutskanov portano avanti Aversa 16/17. Attacco vincente di Corrado e ace di Sacripanti, Tuscania di nuovo avanti 19/17. Ancora break Tuscania con Argenta che mette fuori e nuovo ace di Sacripanti 21/17. Il pallonetto di Corrado per il 24/20. Il muro di Festi su Iannaccone chiude il parziale 25/20.

Secondo set. Si parte punto a punto con scambi prolungati. LA pipe di Corrado costringe Dagioni a fermare il tempo 7/4. Due muri consecutivi di Aprile su Argenta 9/4, massimo vantaggio Tuscania. Attacco vincente di Onwuelo, Tuscania a +6, 17/11. Primo tempo vincente di Festi 24/19. Sacripanti trova il mani out che chiude il parziale 25/19.

Terzo set. Parte forte Tuscania decisa a non correre rischi 9/5. Aversa prova a reagire 15/12 ma Tuscania trova di nuovo il break del +5 con il muro vincente di Corrado su Argenta (18/13). L’attacco vincente di Sacripanti chiude il match 25/18.