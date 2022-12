NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Nella mattinata odierna si è svolto il sopralluogo del Presidente della Provincia di Viterbo Alessandro Romoli presso la S.P. 77 nel tratto tra Civita Castellana e Castel Sant’Elia interessato dalla frana di ieri.

La Provincia di Viterbo avvierà nella giornata di domani i lavori di manutenzione del versante afferente la strada per riaprirla immediatamente alla circolazione. Il tratto in questione sarà dunque riaperto al traffico veicolare da domani lunedì 12 dicembre.

Stessa situazione a Tarquinia dove nel pomeriggio di sabato un grosso masso è caduto sulla strada staccatosi dal costone delle mura castellane in seguito della forte pioggia.