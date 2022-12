NewTuscia – VITERBO – Terra Madre Day. Con lo show cooking dello chef Salvo Cravero si anima il secondo pomeriggio della manifestazione Natale Slow. Nello spazio della Sala degli Almadiani, lo chef ha proposto due piatti della tradizione ripensati in chiave moderna e accompagnati da due vini dell’Azienda Biancardo di Marta, di Lino Catalano. Per iniziare un “uovo in acquacotta” (coniato dallo stesso Cravero). Rivisitazione del famoso piatto della Tuscia, in questo caso in versione cremosa, con purea di pane a guarnire e uovo cotto in forno a vapore a bassa temperatura. Un bel gioco di consistenze per un piatto aromatico e gustoso, esaltato dalle aromatiche e dai fiori eduli di “La Culla di Maggini Giulia”. Il vino scelto da Franco Cherubini dell’AIS per accompagnare l’uovo in acquacotta è stato Traponzo, un bianco prodotto con blend di trebbiano e roscetto. La seconda ricetta proposta è stata, invece, un risotto con erbarelle, latte cagliato di capra e tartufo dei Tartufi della Tuscia. Sempre ad esaltare i prodotti del nostro territorio. Setoso e avvolgente al palato, con un tono acidulo regalato dall’umeboshi, condimento fermentato a base di prugne giapponesi, usato in mantecatura. Per questa ricetta è stato scelto il “Catinaccio”, un vino rosso prodotto con blend di sangiovese, ciliegiolo e shyraz. Oggi pomeriggio altro show cooking a cura del cuoco dell’alleanza Slow Food, Ezio Gnisci ci farà scoprire i sapori delle tradizioni gastronomiche di Vignanello per un pranzo di Natale unico. Appuntamento dalle 16:00 alle 19:00 sempre presso la sala degli Almadiani a Viterbo per gustare pamparito, capellini in brodo e crucchi e festeggiare insieme il “Terra Madre Day”, perché bisogna ripartire dalla buona agricoltura per ricercare adattamento, equilbri, nell’ottica di una rigenerazione, unica via per salvare la biodiversità.

Per conoscere gli altri appuntamenti clicca quihttps://www.rivt.camcom.it/gesFiles/Filez/1670331241K135401.pdf

Articolo di Federica Giarruzzo