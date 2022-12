“Qui comincia l’avventura, 105 anni del signor Bonaventura”, presentazione del libro e spettacolo Sergio Tofano e il signor Bonaventura di Maddalena Menza alla Sala Roma – Unar in via Ulisse Saldrovandi 16 e 16b ROMA

NewTuscia – Lo spettacolo lega Bonaventura ideato da Sergio Tofano, il personaggio svagato nella buona e nella cattiva sorte popolare per tante generazioni di bambini, alla filosofia napoletana che sa affrontare la vita con saggezza, generosità e un pizzico d’ironia.

Un caleidoscopio di emozioni, immagini, parole, canzoni, filastrocche, filmati e un’intervista imperdibile al grande Paolo Poli (erede di Tofano) per ricordare un personaggio geniale e poliedrico del nostro Novecento, Sergio Tofano in arte Sto. Un personaggio purtroppo quasi dimenticato, (di cui nel 2023 ricorre il cinquantenario della morte ) ma modernissimo, colto, attento alle avanguardie del suo tempo, dal futurismo al surrealismo.

Lo spettacolo vede la partecipazione di Maddalena Menza, che ha dedicato a Sto gran parte dei suoi studi e tre libri (per l’ultimo ha ricevuto il Premio Internazionale Spoleto Art Festival 2022), con l’apporto delle prefazioni di Ermanno Detti, scrittore per ragazzi e giornalista e del Prof. Aldo Musacchio, maestro di scrittura di Maddalena , purtroppo scomparso. Vi saranno i ricordi dei compianti Monica Vitti, la allieva più famosa di Tofano, di Paolo Poli e della grande artista Milena Vukotic,; poi ancora le interviste al bravo regista Carlo Ludovico Bragaglia e al figlio Gilberto Tofano; grandi professionisti e artisti come Pino Strabioli attore, autore e conduttore televisivo (presente con un suo video messaggio), il Prof. Italo Spada , docente universitario, critico cinematografico ma, soprattutto, anima di poeta, la cantante, attrice e pianista, sciantosa romana di animo napoletano. Emanuela Mari e l’attore emergente napoletano conosciuto per l’Amica geniale, Francesco Serpico, a testimonianza del legame indissolubile che deve esserci tra generazioni per non dimenticare un autore come Sto.

In conclusione, sfizi di Natale! Vi aspettiamo! E sempre… Bona Ventura e Bona Ciorte!

Ingresso € 8

Maddalena Menza