NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Omaggio a Gianni Rodari.

Dopo lo spettacolo “Api e lievito” andato in scena il 7 e l’8 dicembre 2022, la stagione del Teatro Boni di Acquapendente diretta da Sandro Nardi prosegue l’intenso periodo autunnale con “Dalla parte della cicala. Vita di Rodari Giovanni“, in programma domenica 11 dicembre alle ore 17.30.

Scritto da Veronica Liberale e da lei interpretato insieme a Marco Zordan, per la regia di Fabrizio Catarci, questa produzione di Sorrisi d’autore è ispirata alla vita del celebre scrittore, poeta e pedagogista Gianni Rodari, uno dei massimi esponenti di sempre della letteratura per ragazzi.

Ricoverato in un ospedale, Rodari aspetta di essere destinato a reparto. La dottoressa che lo accoglie, una tipa stramba che sembra essere uscita da uno dei suoi racconti, lo esorta indirettamente a parlare della sua vita, portandogli una misteriosa valigia, il cui contenuto verrà svelato alla fine. Nella stanza in cui lo costringono a fare anticamera, sembrano aleggiare parole che, come nella “grammatica della fantasia” da lui teorizzata, agiscono nella sua mente come “sassi gettati in uno stagno”, smuovendo ricordi e immagini e suggestioni: la guerra, il lavoro come maestro, l’impegno politico, la carriera giornalistica e quella straordinaria da scrittore, unico italiano ad essere premiato con il Premio Andersen, il Nobel della letteratura per ragazzi.

Lo spettacolo alterna momenti divertenti e riflessivi, poetici e surreali, ironici e drammatici, com’era l’uomo Rodari. Un’artista che riusciva con una filastrocca a smuovere le coscienze e che un giorno, chiedendo scusa alla favola antica, prese le distanze dall’avara formica dichiarandosi di stare dalla parte della cicala. E come quella cicala, anche Rodari, sempre animato da puro idealismo, lontano da beceri interessi faziosi e personali, ci ha regalato un canto che continua a stupire ed appassionare intere generazioni.

La stagione 2022-2023 del Teatro Boni, dal titolo “Angeli, demoni, diavoli, santi e carogne“, ha il sostegno di Comune di Acquapendente e Regione Lazio.

Il Teatro Boni è ad Acquapendente (VT) in Piazza della Costituente 9. I biglietti sono acquistabili anche online su Vivaticket. Per informazioni: www.teatroboni.it – 0763.733174 – 334.1615504.