Centro di Solidarietà S. Crispino: don Alberto Canuzzi descrive il Natale di Speranza e condivisione con chi vive il disagio

di Stefano Stefanini

NewTuscia – ORTE – Nell’intervista televisiva Fatti e Commenti di questo fine settimana, condotta da chi scrive e dal collega Gaetano Alaimo (visibile sugli schermi di Teleorte,su www.teleorte.it e www.newtuscia.it) abbiamo tracciato l’impegno di don Alberto Canuzzi, fondatore e presidente dal Centro di Solidarietà “Ce.I.S. S. Crispino di Viterbo, per vivere il prossimo Natale di speranza e di condivisione con una comunità di persone (circa quaranta) in stato di disagio psichico, fisico, morale, sociale.

Sara’ un Natale di comunità ma non per questo meno sentito e vissuto con partecipazione da parte degli ospiti e degli assistenti, impegnati a confezionare i prodotti agricoli ed artigianali predisposto con il lavoro di mesi nella laboriosità della comunità immersa nel verde della campagna della Tuscia.

Fatti e Commenti del 10/12/2022 In studio Don Albero CANUZZI Fondatore CEIS San Crispino Viterbo



Con don Alberto abbiamo tracciato il bilancio dei 40 anni di attività del Centro di Solidarietà “ Ce.I.S. S.Crispino “ di Viterbo, Ente Ausiliario della Regione, per affrontare il problema delle dipendenze e della prevenzione dal disagio.

La filosofia del CeIS. che ha sede alla Quercia di Viterbo, trova la sua origine nel rispetto dei principi cristiani, fondati sul pieno rispetto della dimensione umana, pone la persona al centro dell’attenzione: la persona con tutte le sue problematiche, bisogni, paure e preoccupazioni, con le sue potenzialità e risorse, considerando la famiglia come valore aggiunto e fondamentale. E’ la filosofia di “ Progetto Uomo “ della FICT ( Federazione Italiana delle Comunità terapeutiche) a cui il CeIS S. Crispino si ispira e di cui fa parte.

Lo scopo dell’Associazione è quello di offrire un aiuto alle persone in stato di disagio psichico, fisico, morale, sociale: tossicodipendenti, alcolisti, soggetti con svantaggi in genere: in particolare la promozione dell’uomo come finalità, specialmente del giovane in particolare difficoltà, per il recupero della propria dignità, libertà, pace interiore ed il suo reinserimento sociale, l’assistenza morale come mezzo, la solidarietà come sostegno, da suscitarsi a tal fine tra cittadini enti pubblici e privati, soprattutto tra i giovani e le famiglie.

La Comunità è il luogo ove prosegue l’iter terapeutico – educativo e ove vengono fatte le proposte valoriali. Obiettivo primario della crescita iniziata in accoglienza è il cambiamento del giovane attraverso un intervento educativo rivolto soprattutto a risolvere il fenomeno della dipendenza. L’attività dell’intro¬spezione e gli incontri tematici, il lavoro le attività culturali. creano un ambiente in cui le persone hanno l’opportunità di interagire, ascoltare, apprendere, progettare, evolversi e crescere nel modo che meglio riflette le loro capacità.

Con il progetto “ Una mano amica” si rinnova l’impegno del Ceis a sostegno delle problematiche giovanili. Uno strumento di ascolto e di supporto per giovani e famiglie, in grado di dare attenzione e accoglienza non solo a chi presenta disagi, ad adolescenti, giovani adulti e famiglie, ma anche dare attenzione alla promozione sociale.

L’intervista a don Alberto ci ha fatto scoprire un modo diverso di vivere le festività natalizie all’interno della Comunità, in cui il rapporto umano e la cultura dell’incontro e dell’accoglienza sono alla base del recupero alla società di persone rimotivate all’esperienza della vita .

Il Progetto del Centro di Solidarietà San Crispino di Viterbo Emergenza futuro: “ Cosa sta succedendo ai nostri giovani ? “.

Il Centro di Solidarietà San Crispino di Viterbo, con il sostegno della Regione Lazio, ha recentemente organizzato una serie di iniziative culturali e sociali con le finalità, illustrateci da don Alberto Canuzzi nella nostra intervista :

sensibilizzare la popolazione, con particolare riferimento ai giovani, sui rischi di stili di vita che possono sfociare in dipendenze patologiche (sia da sostanze che comportamentali, come il gioco d’azzardo e la dipendenza digitale);

contrastare lo stigma nei confronti delle persone con trascorsi di dipendenza patologica, favorendo il loro reinserimento sociale;

evidenziare i servizi in favore del territorio viterbese realizzati dal Centro di Solidarietà San Crispino di Viterbo in 40 anni di attività.

L’iniziativa trova le sue ragioni nella preoccupante attualità del disagio giovanile, aggravato dal clima di incertezza per il futuro, derivante dall’emergenza sanitaria, dalle vicende belliche e dalle prospettive di crisi economica e sociale.

Per il raggiungimento di questi obiettivi, tra ottobre e novembre saranno realizzate diverse attività, unite da un unico filo conduttore. In particolare si prevede:

un Convegno scientifico sul disagio giovanile, che si svolgerà venerdì 18 novembre alle ore 18 presso il Centro Culturale di Poret Faul con la partecipazione di relatori ed esperti di livello nazionale;

un evento in cui saranno presentati i risultati dei laboratori teatrali e musicali realizzati da alcuni giovani del territorio, inseriti nei progetti "Giovani energie" ed "Esplorazioni", realizzati con il sostegno finanziario della Regione Lazio;

una pubblicazione straordinaria della rivista "Siamo qui", in occasione del 40° anniversario della fondazione del Centro di Solidarietà San Crispino di Viterbo;

uno spettacolo teatrale "Stupefatto" a cura dell'attore Fabrizio De Giovanni, finalizzato alla sensibilizzazione sui rischi derivanti dall'abuso di droghe;

un torneo di calcetto, con la partecipazione di una squadra formata da residenti delle strutture terapeutiche che accolgono giovani tossicodipendenti.

Le iniziative si terranno a Viterbo, presso strutture e spazi del Centro di Solidarietà San Crispino di Viterbo (in località La Quercia e in via del Collegio), oltre che in altri ambienti messi a disposizione dalle Istituzioni locali.