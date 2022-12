NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Il Team Muscle And Mind, annovera l’ennesimo successo: il Palco è quello della Federazione BBF Italia la Competizione LA BEST OFF tenutasi a Pomezia, la scorsa domenica 27/11/2022; i due atleti portati in gara, Gianluigi Pitta classe 1993 ( già: 3° posto Classic Men’s Physique e 4° posto categoria body building 80kg nella competizione Mr. Lazio BBF Italia , 2° posto Classic Men’s Physique e 3° posto categoria Body Building 80kg Campionati Italiani BBF ) e Federico Sagrati classe 1995 ( già Primo di categoria altezza peso + 3 e primo assoluto nell’ evento Mr. Lazio BBF , primo classificato al Campionato Italiano BBF hp+3 , vincitore del Mr. Universo IBFA altezza peso zero, vincitore di categoria Mr. Etrurya BBF) hanno conquistato il podio; Gianluigi Pitta si attesta Vincitore nella categoria Classic Men’s Physique conseguendo anche un 2° posto categoria Body Building 80 Kg e Federico Sagrati ottiene una seconda posizione nella categoria HP + 3. Il team Leader preparatore Cristiano Fuso, dichiara: “ci eravamo prefissati degli obbiettivi e li abbiamo ottenuti”, è stata una continua ascesa, il minuzioso lavoro svolto, unitamente alla dedizione e al sacrificio degli atleti, ha determinato una sinergia vincente, che ha portato il nostro giovane TEAM, ad essere un riferimento certo nel settore e non solo: cito i successi ottenuti dal giovane Gabriel Ciarpi, stella nascente della Federazione Italiana Nuoto; e di Nicholas Inzinna, pugile plurititolato categoria super massimi: 3 volte medaglia di Bronzo ,1 volta medaglia d’argento alle qualificazioni nazionali, che si cimenterà, nel professionismo l’ anno venturo, campioni quest’ultimi, che hanno dato fiducia al Team nell’essere instradati verso la destinazione SUCCESSO. Muscle And Mind Team è sinonimo di Professionalità, Competenza e Qualità che mettiamo sempre a disposizione, di quanti chiedono la nostra assistenza, nelle diverse esigenze prospettateci, che sia: Preparazione Atletica, Personal Coaching, Riacquisizione Funzionale o Ricomposizione Corporea, il nostro metodo si articola su diversi livelli, affrontati in step successivi il cui esito è il risultato desiderato quello che io definisco EFFETTO MUSCLE.