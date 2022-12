NewTuscia – TUSCANIA – Tuscania di nuovo in campo domani (domenica) a Montefiascone per affrontare la corazzata Wow Green House Aversa nell’incontro valido per la dodicesima di andata del girone blu della serie A3 Credem Banca.

Una squadra quella campana costruita per il salto di categoria, sfiorato la passata stagione, che dopo aver bene iniziato ha dovuto registrare qualche battuta d’arresto. Aversa, che è quinta in classifica a due lunghezze da Tuscania, quarta, ha infatti 17 punti, 13 dei quali raccolti nelle prime sei giornate e solo 4 nelle ultime cinque. Dopo aver costretto Palmi ai vantaggi, giovedì scorso si è vista superare 1/3 in casa con Sorrento.

“Domenica puntiamo sicuramente a fare bottino pieno –avverte Samuele Licitra, schiacciatore di Tuscania, classe 2003- anche se non sarà semplice, dovremo lottare fino all’ultima palla, non si potrà mollare un centimetro. Aversa ha una squadra molto solida soprattutto i martelli e l’opposto, dobbiamo essere lucidi e giocare come sappiamo fare”.

La possibile formazione ospite: Pistolesi al palleggio con Argenta opposto, Lyutskanov e Barretta laterali, Marra e Diana al centro, Fortunato libero.

Arbitrano i signori Simone Fontini e Simone Cavicchi. Si gioca alle 18. Diretta YouTube Legavolley.

Tuscania Volley

Foto: Luca Laici