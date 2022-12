Gaetano Alaimo

Il soggetto protagonista dell’evento sarà Virginia Ciampi, nipote dell’ex presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ed al suo esordio artistico. Un modo per mettersi in gioco ci ha detto Virginia, ma anche per realizzare una pienezza umana che solo l’arte può dare. Il resto lo potete sentire nelle interviste che ci hanno concesso Virginia Ciampi e l’autore e curatore della nostra “Chi è Virginia?” Claudio Donati.

Le realizzazioni sono foto stampate su tela, interamente realizzate da Claudio Donati, che ritraggono Virginia in varie pose immersa in una fantasia decorativa tra gioielli, cappelli, velette ed abiti colorati. Di tutto un po’, quindi, al Carrots Café il 27 dicembre prossimo per l’inaugurazione della mostra fotografica, che non sarà l’ultimo evento che vedrà insieme il duo Ciampi-Donati.

All’evento, che non a caso coincide con il compleanno di Virginia Ciampi, parteciperanno artisti, giornalisti e vip per una serata artistica nel cuore delle festività natalizie. “Chi è Virginia?”, inoltre, sarà una mostra itinerante e, dopo l’esposizione di Roma, è previsto a Mantova, a febbraio, il bis alla Galleria delle Meraviglie della Musica e del Suono alla Crystal Music Records di Filippo Lui.