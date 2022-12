NewTuscia – TARQUINIA – Valentina Paterna Coordinatrice del circolo di Fratelli d’Italia di Tarquinia ha incontrato oggi a Roma il Ministro all’Agricoltura l’On. Francesco Lollobrigida. Un appuntamento importante che la Paterna aveva indicato nelle scorse settimane nel periodo di inizio campagna elettorale per l’Università Agraria di Tarquinia. Oggi in mattinata l’incontro si è realizzato grazie all’On. Mauro Rotelli Presidente della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati. Tanti gli argomenti trattati con il Ministro, le fasi stagionali in agricoltura che costituiscono vari aspetti dal punto di vista delle colture, la definizione locale sui prodotti tipici, e un filo conduttore con gli agricoltori per essere ancora più vicini al mondo economico principale del territorio ponendo come collegamento diretto l’Università Agraria.

Tutti aspetti che la Paterna ha da sempre sottolineato nel proporre il programma della lista Agraria Tricolore che sostiene Alberto Tosoni Presidente alle elezioni di domenica 11 dicembre. “Sono molto contenta – aggiunge Valentina Paterna – questo passaggio a Roma con il Ministro Lollobrigida che ringrazio per la disponibilità mette in evidenza la nostra vicinanza con il mondo agricolo che è una priorità del nostro territorio costiero e costituisce un punto fondamentale per L’Università Agraria di Tarquinia”.