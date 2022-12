Tuscia in fiore: Giorni di Arte e Musica, dalla Tuscia e dal mondo a Viterbo

Stefano Stefanini

NewTuscia – VITERBO – Grande successo di Fantasia Flamenca portata in scena sotto i Portici di Palazzo Grandori alla Rocca con la direzione artistica e le coreografie di Laura Stella nel tardo pomeriggio dell’8 dicembre, nell’ambito del cartellone della manifestazione, che prevede una lunghissima e qualificata serie di proposte di arte, musica e spettacolo.

Nato dalle ceneri di San Pellegrino in fiore, grazie ai fondatori Armando Male e Fabio Fontana, Tuscia in fiore è basato sul contrasto tra fiori e pietra locale ed esalta i borghi di tutta la Tuscia in un festival a primavera. Nasce da un bando della Regione Lazio per le destinazioni turistiche e veicola l’arte in tutte le sue espressioni di genio, per esaltare sia il territorio che le sue genti.

Precisa Giulio Della Rocca: sono genti affettuose, ospitali e di grande talento anche se a volte un pò troppo un pò storiche, campanilistiche e litigiose.

Giulio Della Rocca, ideatore e motore della kermesse, così riassume motivazioni e finalità: la città capoluogo, la Vetus Urbs, è da secoli medievale.Contraddizioni e meraviglie sono di casa.

Con l’ultimo appuntamento dell’anno, coerente con la propria vocazione dedita al turismo di ritorno degli italo discendenti sparsi nel mondo, Tuscia in fiore fa incontrare agli artisti locali i colleghi da tutto il globo.

Sono pervenute richieste di partecipazione da Uruguay, Tunisia, Hong Kong, Egitto, Lettonia, Argentina, Filippine, Venezuela, Guatemala, Stati Uniti, Ucraina, Barbados.

Nei 5 continenti si parla e racconta di Viterbo. E questo è solo il primo anno.

Ad Ottobre la selezione online aperta a tutti per parlare di Viterbo ovunque ed a novembre gli inviti.

Una giuria tecnica organizzata dalla grande Simona Tartaglia, verificherà che la rete abbia scelto basandosi sul talento e non sull’amicizia.

Ringraziamo il Maestro Michele Telari, impressionista metropolitano, ed il mitico Alfio Scoparo, punto di riferimento della musica da generazioni, per la disponibilità.

Un dicembre di meraviglie nella città che tengo stretta al cuore.

Oggi, 3 dicembre 2022 , ore 18:00, alla Galleria de “La Via degli Artisti” inaugurazione della mostra del sociologo Romano prestato all’arte Paolo Signore curata dalla Professoressa Laura Principi che resterà aperta fino al 18 Dicembre.

Per Tuscia in fiore Vernissage, gli artisti internazionali selezionati tra 139 proposte da 25 Nazioni sono arrivati a Viterbo il 5 dicembre e stanno visitando, oltre i ristoranti e pizzerie locali, la scuola Egidi, il liceo Artistico Orioli, il Museo del colle del Duomo di Archeoares, Villa Lante e la città medievale.

Questo l’intenso programma delle 4 giornate di Tuscia in Fiore

Dal 7 al 10 dicembre 2022 , dalle 16 alle 20:00, saranno presenti sotto i portici di piazza Della Rocca con artisti e musicisti dalla Tuscia e dal Mondo.

A questi si affiancheranno un nutrito gruppo di artisti della Tuscia per una magica estemporanea l’8 dicembre alle 11:00 al palazzo Orsini di Bomarzo all’interno di Tuscia Deliziosa curata dall’amministrazione comunale locale.

Cerca il gruppo che fa festa con le felpe di Tuscia in Fiore.

L ’ 8 dicembre 2022 , alla Galleria, il primo appuntamento con “sei io fossi Babbo Natale” curato da Stefania Capati e Vanessa Giraldo di Radio Tuscia Events che terminerà il 6 gennaio 2023.

Dal 14 dicembre 2022 cocktail con l’arte delle eccellenze della Tuscia alla Galleria.

Dal 20 al 22 dicembre Galleria del Libro con 30 scrittori, curata da Catia Santoni e madrina Rosanna De Marchi.

Dal 23 dicembre in mostra l’artista Alfonso Lecce seguito all’inizio del nuovo anno dal grandissimo facchino-artista viterbese Angelo Paccosi.

Giulio Della Rocca precisa che tutte le attività di Tuscia in fiore sono curate dal produttore esecutivo Nuccio Chiossi eroe di Giochi senza frontiere, dal Leonardo da Vinci locale Stefano Spolverini dello SoLab di Viterbo e dallo specialista di marketing e grafica Claudio Fortugno di Agenzia Propaganda.