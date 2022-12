NewTuscia – LATERA – Siete sostenitori della valorizzazione del territorio della Tuscia e della riscoperta delle tradizioni?

Natale è alle porte, e state cercando un’attività molto carina da regalare ai vostri figli o nipoti o ai figli di amici e parenti?

Desiderate far partecipare attivamente in cucina i vostri bambini e i ragazzi in previsione della vigilia per fargli creare i dolcetti in modo autonomo?

Eccoci! La chef FABIANA ERAMO arriva a Latera e questo bel laboratorio di cucina con la chef Eramo è la risposta.

I bambini e i ragazzi dai 4 ai 16 anni impareranno (divertendosi!) a realizzare i BISCOTTI NATALIZI tipici del territorio della Tuscia, dall’impasto alle decorazioni. Potranno decorare con glasse e zuccherini, creando i loro biscotti con la forma che desiderano tramite gli stampini. La cottura sarà ad opera della chef.

I BAMBINI E I RAGAZZI PORTERANNO A CASA I BISCOTTI CHE HANNO REALIZZATO in modo da farli degustare alle proprie famiglie.

Cosa faranno gli accompagnatori nel frattempo, mentre i bimbi e i ragazzi cucinano?

Per chi desidera, sarà allestito un angolo relax con torte homemade e selezioni di thé e tisane e cioccolata calda.

Nota bene: solo gli accompagnatori dei bimbi da 4 a 6 anni devono restare accanto al proprio bimbo.

La chef Fabiana Eramo è specializzata in cucina circolare e in cucina del territorio e delle tradizioni con un tocco di innovazione, e nella rosa dei laboratori per bambini abbiamo scelto proprio questo che coniuga modernità e innovazione culinaria con le tradizioni natalizie della Tuscia e gli aspetti della vita contadina di un tempo.

Questo è il primo di una serie di eventi di Perle di Tuscia & chef Fabiana Eramo, e il ciclo di eventi enogastronomici si svolgerà in vari luoghi della Tuscia per esaltare le produzioni tipiche delle comunità locali. Per questo evento in collaborazione con Pro Loco Latera ci troverete a Latera il 23 dicembre dalle ore 16 alle ore 19, ma dovrete prenotare entro il 21 dicembre per le iscrizioni, chiamando il numero +39 348 5723442

📌 LATERA 23 dicembre

Orario dalle ore 16 alle ore 19

al POLIFUNZIONALE

in piazza IV Novembre

💰 COSTO 10 euro

➡️ ISCRIZIONI entro il 21 dicembre

al numero +39 348 5723442