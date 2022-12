NewTuscia – VITERBO – Incidente questa mattina intorno alle 09.00, sulla superstrada all’altezza del chilometro 46 in direzione Viterbo. Le cause che hanno portato un autocarro da 35 quintali a scontrarsi contro un’auto andando a finire contro il New Jersey in cemento, sono ancora da accertare.

Due persone sono rimaste ferite, anche se le loro condizioni non sembrerebbero gravi. Sul posto presenti i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e pattuglie della polizia stradale per i rilievi del caso e alla gestione della viabilità.