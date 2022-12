Gli eventi natalizi in programma per oggi a Viterbo, dalla compagnia “Tetraedro” a “Tuscia in Fiore”

NewTuscia – VITERBO – Programma natalizio ricco di eventi a Viterbo. Oggi, 9 dicembre alle ore 17 e 30 a Santa Maria Nuova la compagnia teatrale Tetraedro presenta “Meno male che è Natale”. Mentre a Piazza della Rocca continua il vernissage “Tuscia in fiore”, quattro giorni di arte e musica dal mondo. Il 10 dicembre, serata finale del concorso, tutti i finalisti parteciperanno al concerto finale, una jam session che precederà la premiazione del vincitore e l’investitura, da parte del sindaco di Viterbo Chiara Frontini, di “ambasciatore artistico della Tuscia”.