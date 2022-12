Tuscia in Bio. Inaugurata la manifestazione natalizia in programma in piazza dei Caduti fino al 7 gennaio 2023

NewTuscia – VITERBO – Ha preso il via giovedì 8 dicembre la manifestazione “Natale a Tuscia in Bio” in piazza dei Caduti, al Sacrario, registrando un intenso movimento di visitatori e turisti che hanno apprezzato l’ampia offerta di prodotti locali enogastronomici e artigianali biologici e del territorio. “Un ritorno all’essenziale, all’autentico, alla semplicità, al locale – spiegano gli organizzatori – che rimette in diretta connessione il produttore al consumatore, il quale contribuisce con i propri acquisti a rendere vive le realtà di agricoltura contadina, in cui i prodotti sono fatti di sapori e di identità naturali senza sofisticazioni”.

A inaugurare l’evento la sindaca Chiara Frontini, l’assessore allo sviluppo economico Silvio Franco e numerosi assessori e consiglieri comunali. Alla prima giornata gli espositori presenti erano 25, che aumenteranno da qui al 7 gennaio fino a raggiungere quota 35-40 perché intorno all’evento c’è un interesse contagioso.

Ma il “Natale a Tuscia in Bio” non è solo un evento mercatale: ciò che fin dalla prima edizione contraddistingue questa manifestazione è il coinvolgimento delle realtà associative del territorio, l’attenzione per i bambini e gli incontri presso l’Arena per parlare di produzioni biologiche, attività artigianali e progetti associativi.

Il prossimo appuntamento con il “Natale a Tuscia in Bio” è per domenica 11 dicembre dalle ore 10 alle 19,30, in quanto le avverse previsioni meteorologiche non consentono la presenza nella giornata di sabato in piazza dei Caduti. Nello spazio Arena sono in programma una serie di appuntamenti: ore 11 la presidente Paola Viglino e i volontari degli Amici degli Animali presenteranno le attività della loro Associazione e tratteranno il tema del randagismo. Alle ore 16 gli operatori della Ludoteca di Arci Solidarietà Viterbo terranno un laboratorio sui giochi da tavolo artigianali rivolto ai bambini e ai genitori, al termine del quale sarà distribuita ai partecipanti la merenda buona e sana con pane e olio o confettura biologica o crema spalmabile a base di cacao e nocciole. Alle ore 17 laboratorio artigianale sui mandala di Flavia Ricci del Laboratorio dei Sogni e alle 18 Valentina Tescari parlerà delle erbe spontanee: dal riconoscimento, alla raccolta all’uso in cucina e per la salute. Per tutto il pomeriggio non mancheranno ovviamente gli asinelli dell’Associazione “Il mondo di Gina” e l’animazione nell’area bambini con giochi e lo Scaffale Volante di Librimmaginari con libri illustrati d’autore.

Inoltre sarà possibile farsi confezionare dei pacchi regalo con i prodotti in esposizione da donare a parenti, amici e colleghi, sempre molto graditi.

I prossimi giorni di apertura di Natale a Tuscia in Bio sono: 11, 17, 18, 23, 24 (solo mattina), 30, 31 (solo mattina) dicembre 2022; 5-6-7 gennaio 2023.

La manifestazione NATALE A TUSCIA IN BIO, realizzata con il patrocinio e il contributo del Comune di Viterbo, è organizzata da: Cooperazione Contadina, Mercato della Terra Slow Food di Viterbo e Tuscia APS, Biodistretto della Via Amerina e delle Forre, Biodistretto del Lago di Bolsena, Aucs onlus, Arci Viterbo, Slow Food Viterbo e Tuscia, ODV Amici di Galiana, Galiana Cooperativa sociale.