NewTuscia – ROMA – “Questa mattina il consigliere Simone Lupi ha comunicato la scelta di entrare a far parte del gruppo consiliare Lista Civica Zingaretti.

Il contributo che Lupi porterà, in quest’ultima fase di legislatura e in vista delle prossime regionali, sarà determinante per la coalizione progressista, civica ed ecologista regionale.

Si rafforza così, anche in Pisana, il lavoro portato avanti in questi anni nei territori e che ha coinvolto amministratori e amministratrici in tutte le province; un percorso collettivo ora a disposizione della coalizione in vista della nuova sfida che siamo chiamati ad affrontare nel Lazio.

Al consigliere Lupi, da parte del Gruppo consiliare, benvenuto”.

Così in una nota la consigliera regionale del Lazio Marta Bonafoni, capogruppo della Lista Civica Zingaretti