NewTuscia – VITERBO – Un periodo complicato quello che si apre domani con l’Active Network Futsal che si appresta ad affrontare un ciclo di partite ravvicinate e fondamentali per la classifica. Si inizia domani al PalaToLive di Roma contro l’Eur, alle 15.15. Queste le impressioni di Massimiliano Monsignori alla vigilia del match: ”Da domani si apre un periodo particolarmente intenso: dobbiamo disputare 4 partite in 14 giorni.

E sono le 4 partite che ci separano dalla sosta che ci permetterà di riprendere fiato. Nel finale di girone si decidono le posizioni che permetteranno di partecipare alla coppa: sono 12 punti fondamentali nell’economia della classifica per stilare anche un bilancio della prima parte di stagione. Per noi è fondamentale portare a casa il maggior numero di punti a disposizione in questo ciclo di gare”.

Il tecnico umbro chiede massima allerta per la partita con i romani: ”Domani non sarà una passeggiata perchè affrontiamo l’Eur che è una bona squadra guidata da un allenatore esperto e capace: è un giusto mix di giocatori di esperienza e giovani di ottime qualità e interessanti prospettive. Negli ultimi giorni hanno anche consolidato il roster con l’acquisto di giocatori esperti. Sarà un test difficile: ci siamo preparati molto per cercare di farci trovare pronti.

Attualmente il divario di classifica potrebbe far pensare a una gara facile, ma non dobbiamo farci ingannare da questo dato e la partita di sabato ne è la prova: l’Ap, che ha gli stessi punti dell’Eur, ci ha messo in difficoltà. Voglio una partita buona dal punto di vista sia fisico che tecnico. Sono fiducioso perchè questa settimana abbiamo lavorato bene e abbiamo tutte le carte in regola per fare una bella partita”.