Recuperato dai vigili del fuoco il corpo di una donna sotto Ponte Clementino

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Purtroppo la ricerca di una persona scomparsa che i vigili del fuoco avevano intrapreso questo pomeriggio, si è conclusa con un drammatico recupero.

Le unità di personale della squadra di Civita Castellana, allertate dai carabinieri e intervenute con un elicottero e autoscala, hanno recuperato alla base del Ponte Clementino, il corpo senza vita della quarantenne residente a Forano, in provincia di Rieti, di cui si erano perse le tracce.

Sono in corso le indagini dei carabinieri per stabilire cosa sia successo. Sul posto anche i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.