NewTuscia – TARQUINIA – “E’ un grande lavoro di squadra quello che la lista ”Agraria Tricolore’ sta svolgendo per queste elezioni dell’Università Agraria di Tarquinia – riferiscono dal comitato elettorale – Siamo impegnati nel continuare a dare voce alla città sui programmi e progetti che la lista Agraria Tricolore ha realizzato con i suoi candidati. Una squadra di sedici persone che rispondono a diverse categorie della società civile, del mondo agricolo, dell’imprenditoria e del sociale e di settori privati, insieme sono il valore aggiunto del gruppo “. “Con Tosoni – continuano da Agraria Tricolore – crediamo nell’importanza di accedere senza indugi ai fondi regionali e comunitari, attraverso uno specifico sportello che potrà essere il collegamento semplificato tra gli utenti e l’ente.

Gli orti e le quote sono un altro importante passaggio che sarà evidenziato per favorire al meglio la gestione e le relazioni con gli utenti nel piano già ampiamente avviato dall’amministrazione Borzacchi. Massima attenzione al ripristino del piano rurale già affrontato e che merita una continuità di fondamentale importanza anche verso il patrimonio boschivo. I rapporti con le scuole, la cultura, il turismo, il patrimonio zootecnico, l’associazionismo e il sociale, tutti temi da sempre affrontati dall’Università Agraria che continueranno ad avere il giusto collegamento tra l’ente il cittadino e l’utente. Farà da cornice al programma anche il tema di un progetto per lo sviluppo di prodotti tipici locali, ripartire con il campeggio a Spinicci e continuare con i percorsi naturalistici già ampiamente avviati. La Lista ”Agraria Tricolore’ è in campo per Alberto Tosoni presidente con i seguenti candidati consiglieri per le elezioni dell’11 dicembre prossimo: Sacripanti Alessandro, Stoica Daniel, Rossi Claudia, Milliani Sergio, Sbarrato Giovanni Natale, Pascucci Gianluca, Federici Fabrizio, Benedetti Ascenzio, D’Antonio Giulia, Gagni Fabio, Maneschi Marcello, Mecozzi Melania, Mosconi Giorgio, Nardi Fabio, Perinu Maurizio, Scipioni Francesca.