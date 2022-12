NewTuscia – NEPI – Un successo oltre le aspettative quello del progetto “In Crescendo 2021“, ideato da CLIVIS APS e finanziato dall’Assessorato alle Politiche Sociali della Regione Lazio, al fine di perseguire l’obiettivo 4 dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile dell’ONU in termini di educazione di qualità, equa ed inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti. Sabato 17 dicembre, alle ore 10:30, si terrà la cerimonia di chiusura del progetto presso l’Aula Consiliare del Comune di Nepi, in presenza dei rappresentanti di tutti i soggetti che vi hanno preso parte: i Comuni di Nepi e Castel Sant’Elia, LOGOS P.A.F., Banda Musicale di Castel Sant’Elia, Scuola di Musica Comunale di Nepi, Dreaming Production, Cooperativa Semaforo Blu, Metodo BAPNE Italia APS, Centro per la Salute del Bambino, Nati per Leggere e Nati per la Musica, Associazione Italiana Biblioteche, Associazione Culturale Pediatri.

“Siamo molto soddisfatti di aver portato a compimento un percorso basato sulle infinite possibilità educative che la musica offre alle persone di ogni età – spiega Salvatore Di Russo, coordinatore di In Crescendo 2021 – Abbiamo attivato dei corsi rivolti non soltanto agli educatori ma anche ai ragazzi e ai bambini, grazie alla collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Alessandro Stradella” di Nepi. Abbiamo fatto formazione sul riconosciuto Metodo BAPNE®, che ha la funzione di stimolare dal punto di vista cognitivo, psicomotorio, socio-emozionale e neuroriabilitativo, con la musica e il movimento. Un ringraziamento speciale va alla Presidente di Clivis APS Michela Senzacqua, alla Regione Lazio per aver finanziato il progetto e a tutti coloro che, con impegno e determinazione, vi hanno partecipato”.