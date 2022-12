NewTuscia – VITERBO – Grave incidente stradale sulla Cassia Nord intorno alle 18.30, nel tratto tra Viterbo e Montefiascone all’altezza del chilometro 91, quattro vetture, di cui una in modo modo più marginale, si sono scontrate per cause ancora da appurare.

Le sei persone coinvolte, sono state portate all’ospedale dopo essere state strette dai veicoli dai vigili del fuoco della sede centrale di Viterbo. Una di loro sembrerebbe essere in condizioni gravi.

Sul posto presenti la polizia municipale, i carabinieri, i sanitari del 118 di Viterbo ed Acquapendente, e la croce rossa.

La strada è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia per permettere le operazioni di soccorso e messa in sicurezza delle autovetture.